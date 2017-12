Laurent Wauquiez : son QG à vendre ?

Après la mise en vente du siège du PS, après le déménagement prévu du FN, c'est au tour des Républicains d'être concernés. A peine élu, Laurent Wauquiez doit assainir les finances de son parti, plombé par les défaites aux législatives, et à la présidentielle. LR a besoin d'argent. Donc Wauquiez devrait vendre le QG du parti. Il est dans le 15 ème à Paris. 5500 M2. Acheté 40 millions d'euros il y a 6 ans. Et bien on va aider les Républicains à le vendre/ Déjà premier bon point: le quartier. C'est très commerçant ! - Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 14 décembre 2017 – Partie 2