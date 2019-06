Laurent Wauquiez : quatre jours après sa démission, Bullshito est DÉJÀ de retour

Quand il a dit « je me retire », on s’est dit qu’on n’allait pas le voir pendant un moment. Quand on l’a vu sortir de chez Nicolas Sarkozy, tête baissée, on s’est dit que là, VRAIMENT, on n’allait pas le revoir de sitôt. Et pourtant, Laurent Wauquiez était déjà de retour à la télévision jeudi soir, dans sa région Rhône-Alpes. Tout ça pour dire qu’en fait, sa seule priorité, ça n’a toujours été que sa région et rien d’autre.