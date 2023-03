L’avenir de Corinne Diacre en suspens à 5 mois de la Coupe du monde féminine

Noël Le Graët sorti du cadre, reste une polémique à gérer à la FFF : celle de Corine Diacre. Rien ne va plus dans l’équipe nationale féminine et à cinq mois de la Coupe du monde de football, la situation est critique. Ce week-end, la capitaine des Bleues, Wendie Renard a annoncé sa mise en retrait sur fonds de désaccords avec la sélectionneuse. Quelques jours plus tard, deux autres joueuses lui ont emboîté le pas. Corinne Diacre sera fixée sur son sort le 9 mars prochain.