Lavez-vous, vous sexerez plus

Tous les médias en ont parlé cette semaine : selon une récente étude Ifop, un Français sur trois ne se douche pas tous les jours. La même étude nous apprend aussi que l’hygiène est déterminante dans la fréquence de leurs rapports sexuels. Par exemple, deux hommes sur cinq disent qu’ils feraient plus souvent des cunnilingus si leur partenaire était plus propre. Même constat chez les femmes : une sur trois affirme qu’elle augmenterait la fréquence des fellations si leur partenaire était plus propre. Alors qu’on essaie de réduire notre consommation d’eau, un nouveau débat est lancé : sexe ou planète ?