Le "ballon chinois" qui a hystérisé les chaînes américaines

Un objet volant a rendu folles les chaînes de télé américaines ce week-end. L’objet en question ? Un gigantesque ballon blanc, venu de Chine et rapidement accusé d’être un outil d’espionnage ennemi. Après 24h d’angoisse et de psychose, le « ballon chinois » a été abattu par un avion de chasse F-22, dans une manœuvre entièrement filmée et suivie par des millions d’Américains, en direct.