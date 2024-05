Le Bilan de Jean-Michel Apathie - Attal/Bardella : le débrief

Jeudi 23 mai, Jordan Bardella et Gabriel Attal se sont affrontés lors d'un débat sur France 2. Jean-Michel Aphatie débriefe les échanges entre le candidat RN aux élections européennes et le Premier ministre venu défendre la candidate de la majorité Valérie Hayer. Un débat lors duquel l'aîné des deux futurs stars de la politique a semblé prendre l'ascendant.

