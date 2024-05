Le Bilan de Jean-Michel Aphatie : Blocage de Sciences Po, néo-nazis à Milan et meurtre de Matisse

Cette semaine, Jean-Michel Aphatie axe son bilan sur le blocage de Sciences Po Paris qui rappelle des souvenirs à nos hommes et femmes politiques, sur le défilé de néo-nazis à Milan en toute décontraction et enfin sur le meurtre de Matisse à Châteauroux qui nous a offert trois champions de la récupération : Marion Maréchal, Jordan Bardella et Eric Ciotti.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie