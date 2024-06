Le bilan de Jean-Michel Aphatie : Gabriel Attal a disparu, Eric Zemmour en plein naufrage

Cette semaine dans son bilan, Jean-Michel Aphatie revient sur les rebondissements politiques des derniers jours. Avec notamment la photo très commentée de Gabriel Attal lorsque le président Emmanuel Macron lui a annoncé son intention de dissoudre l’Assemblée. Mais aussi Eric Zemmour qui semble en plein naufrage depuis la trahison de Marion Maréchal et de ses lieutenants, et enfin Marine Le Pen voit ses anciens tweets ressortir des placards.

