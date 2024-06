Le Bilan de Jean-Michel Aphatie : Marion Marechal transphobe, Maud Bregeon imite Eric Zemmour et l’hémicycle s’enflamme pour un drapeau

Cette semaine dans son bilan, Jean-Michel Aphatie revient sur les accusations de transphobie à l’encontre de Marion Maréchal qui a fustigé l’attribution d’un Prix d’interprétation féminin à une actrice trans au Festival de Cannes avant de s’attaquer au réalisateur Jacques Audiard. Il évoque également l’interview de Maud Bregeon, députée Renaissance qui a fait le lien entre délinquance et immigration, mais aussi le député LFI qui a brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle et embrasé les débats à l’Assemblée nationale.

