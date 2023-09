L'heure du bilan : la situation dramatique à Marseille, le lobby de l’alcool, Eric Ciotti et les idéologues, et les superprofits

Dans sa chronique du vendredi, Jean-Michel Aphatie dresse le bilan de différents sujets du moment. La situation dramatique à Marseille d’abord, gangrénée par le trafic de drogue. Récemment, c’est la jeune Socayna qui a été tuée par balle. Un problème de taille que différents politiques promettent de régler depuis des années, sans succès. Le lobby de l’alcool, semble-t-il très puissant, puisque certaines campagnes contre l’alcoolisme ont mystérieusement disparu, ce qui n’a pas manqué d’alerter certains addictologues. Eric Ciotti qui demande à Emmanuel Macron d’ouvrir plusieurs chantiers : l’immigration, ainsi que « la libération de la presse et des médias de certains idéologues ». Et enfin la question des superprofits et les progrès du ministre de l’Economie, Bruno le Maire, sur ce thème.