« Le bon sens », une formule à la mode chez les politiques

Ces dernières semaines, une formule semble revenir régulièrement au cœur des discours politiques, et notamment durant l’interview d’Emmanuel Macron aux Journaux de 20 heures de TF1 et France 2 ce dimanche, « le bon sens ». Une formule notamment utilisée par le président de la République sur la question migratoire, ou encore sur les prix du carburant qui ont explosé suite à l’inflation, et notamment reprise par Marine Le Pen, qui semble en avoir une autre définition.