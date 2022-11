Le Brigade : la recette du phénomène "l’Arabe du futur"

Après six tomes, l’Arabe du futur, la célèbre BD signée Riad Sattouf, tire sa révérence. De 2014, année de parution du premier volet à aujourd’hui, « L’Arabe du futur » est devenu un phénomène culturel et social. Mine d’or en matière d’humour, de références culturelles et d’Histoire, l’Arabe du futur a su raconter l’enfance et l’adolescence comme personne. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.