Le burn-out touche aussi les Youtubeurs

Produire toute l'année, tout le temps : c'est le gros défi lancé aux Youtubeurs pour exister sur le web. Impossible de partir en vacances, de faire des pauses, sous peine de perdre en abonnés, en revenus et en visibilité. Depuis quelques semaines, des Youtubeurs sortent du silence et confient se sentir en plein burn-out, à l'instar des très médiatisés McFly et Carlito.