Le buzz de Balenciaga avec sa nouvelle jupe-serviette

En mars dernier, la marque Balenciaga avait promis de ne désormais plus chercher le buzz, et de désormais se recentrer sur l’essentiel en se concentrant « sur l’art de fabriquer des vêtements », selon le directeur artistique de la marque de luxe, Demna Gvasalia. Cette promesse semble ne pas avoir tenu longtemps, après le buzz autour d’une jupe-serviette à 695 euros. Elle a en tout cas eu le mérite de faire réagir, et notamment la marque Ikea qui a publié une campagne parodique avec une serviette à 10 euros.