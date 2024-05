Le Canap : avec les gendarmes, la fête est tout de suite moins folle

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous parle du dernier numéro de 90’Enquêtes consacré aux contrôles routiers. Des gendarmes qui n’ont pas de bol : 99% des personnes interpellées assurent n’avoir rien fait du tout. Même celui qui roule super vite et ne se rend pas compte que la gendarmerie est en face de lui. On a également vu Vincent, le gendarme à la voix la plus mignonne de toute la brigade, digne d’un passage dans la Pat’Patrouille.

En savoir plus sur Etienne Carbonnier ou Yann Barthes