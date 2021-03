Le Canap: ça joue tellement bien dans Top Chef qu'on se croirait dans Les Feux de l'Amour

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier décrypte le dernier numéro de Top Chef. Cette semaine encore, on a vu de belles inspirations qui ont fini en fiasco, des doublages de voix off aussi convaincants que les Feux de l'Amour et des bruitages de dingue.