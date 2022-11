Le Canap : vu dans “Le Meilleur Pâtissier”, le rire le plus mignon

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé “Le Meilleur Pâtissier” sur M6. L’émission est présentée par Marie Portolano qui est accompagnée de Mercotte et de Cyril Lignac. Les participants sont très bons publics et il ne leur en faut pas beaucoup pour les faire rire, surtout pour Karel qui a le rire le plus mignon du monde. Cette semaine, les participants se sont affrontés sur des épreuves autour du thème de l’amour, ce qui a donné des moments pas toujours très mignons. Et avec les nombreux dosages, on révise ses mathématiques.