Le Canap : Des chiffres et des lettres, petit ange parti trop tôt

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier revient sur l’annonce qui a choqué tous les fans de calcul et d’orthographe : France Télévisions met fin à l’historique jeu "Des chiffres et des lettres". Il s’est replongé dans 52 années d’archives de génériques cultes, de candidats tantôt bons, tantôt très mauvais et sur l’attitude toujours impeccable de Laurent Romejko avec ses talents.

