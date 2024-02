Le Canap : elle offre un cours de danse à son futur mari et le regrette amèrement

Pour son Canap du jour, Etienne Carbonnier a une fois de plus visionné l’émission « 4 mariages pour une lune de miel ». On commence par une bonne nouvelle, Noël a dit « oui » à Sébastien ! Jeremy, lui, s’est légèrement emmêlé les pinceaux, pris par l’émotion, alors que Stéphane a préféré faire ça au feeling. On a aussi vu une invitée qui avait apparemment des comptes à régler avec la mariée, et des roulages de pelle à tout va. Laëtitia a elle commit une erreur de débutante en offrant à son futur mari un cours avec Katrina, une danseuse professionnelle qui ne l’a pas laissé insensible.

