Le Canap : Frenchie Shore, la téléréalité sans limites

Etienne Carbonnier a jeté un œil sur l’émission de téléréalité qui fait actuellement polémique, Frenchie Shore. Un programme diffusé sur Paramount + et MTV, interdit aux moins de 16 ans, avec certaines images particulièrement tendancieuses. Le concept est simple, réunir dix jeunes particulièrement chauds et qui ont le sens de la fête au sein d’une villa, et ne leur mettre aucune limite. Des candidats qui doivent malgré tout accepter des petits boulots, et forcément, on sent qu’ils ne sont pas là pour ça, et n’ont aucun problème à être particulièrement direct entre eux au moment de faire connaissance. On a retenu un moment tout de même touchant lorsque Ouryel a révélé son changement de sexe.