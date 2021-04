Le Canap : la grosse boulette pendant Miss Belgique

Aujourd’hui dans son Canap, et comme tous les ans, Étienne Carbonnier a suivi le plus grand concours de beauté de la Belgique. Une édition un peu spéciale, forcément sans public, mais pour mettre l’ambiance, les organisateurs avaient mis le paquet en embauchant le speaker de la Foire du Trône. De leur côté, les Miss ont enchaîné les chorégraphies et ont défilé de façon tellement naturelle qu’on se serait cru dans GTA. Heureusement, la cérémonie était menée d’une main de maître par les deux présentatrices. Ou presque.