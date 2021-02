Le Canap : la nouvelle saison de Top Chef s’annonce déjà très hot

En savoir plus sur Yann Barthes

Mercredi soir, c’était le grand retour de Top Chef sur M6. Comme l’année dernière, on a retrouvé le chef Paul Pairet et sa petite casquette de teufeur, Michel Sarran et son carnet de notes, Hélène Darroze un brin stressé et Philippe Etchebest toujours prêt à mettre la pression aux candidats. Justement, côté candidats, on a adoré Jarvis, le cuisinier qui vient bosser en santiag parce que c’est un cowboy, un vrai. Ou encore Baptiste, passé par toutes les émotions tellement il était stressé et le premier à nous faire sentir que cette nouvelle saison serait encore très, très chaude.