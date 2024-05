Le Canap : la pire gueule de bois de Pékin Express

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier fait un point sur la dernière saison de Pékin Express. Une aventure où parler anglais est un vrai plus, sauf quand on est bilingue comme la Corse Jessica. Pendant ce temps-là, les champions Ryad et Louison se sont offert une soirée chez l’habitant bien arrosée. Pas la meilleure idée pour affronter un quizz bien technique en gueule de bois le lendemain.

