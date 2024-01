Le Canap : la "survie" toute relative des candidats dans « Naked and Afraid »

Etienne Carbonnier En savoir plus sur

Cette semaine, Etienne Carbonnier a regardé l’émission « Naked and Afraid » sur NRJ12, dans laquelle deux candidats qui ne se sont jamais vus doivent cohabiter et surtout survivre entièrement nus trois semaines au sein d’endroits particulièrement hostiles. Et si certains semblent former un bon duo, d’autres s’embrouillent assez rapidement. Cette semaine, on a gardé un œil sur Gérard, particulièrement déterminé et en charge du feu, mais qui avait toujours une bonne excuse pour ne pas s’en occuper. Louis et Kelig ont eux montrés une superbe capacité d’adaptation au milieu de la savane, malgré une faim démesurée.