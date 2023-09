Le Canap : la technique de défense étonnante des policiers

Lundi 18 septembre, Etienne Carbonnier était branché sur RMC afin de suivre un reportage sur les forces de l’ordre. Et comme à l’accoutumée, la nuit des policiers a été quelque peu agitée entre contrôles d’alcoolémie et repérage de consommateurs de cannabis. La police municipale de Perpignan, elle, s’est spécialisée dans un domaine quelque peu étonnant, des techniques de combats et de défenses munis de leurs vélos.