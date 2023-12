Le Canap : la technique de Nikos pour meubler lors du prime de la Star Academy

Comme chaque lundi, Etienne Carbonnier revient sur le prime de la Star Academy. Et comme chaque samedi, Nikos nous a vendu du rêve en début de soirée, avant de s’essayer à un petit tour de magie. Son point fort numéro 1 : meubler lorsqu’il y a des trous, mais c’était sans compter sur l’œil d’Etienne Carbonnier qui a décrypté sa technique. Le chroniqueur revient sur l’élimination de Margot, invitée du soir. Et si la semaine dernière, Julien avait quelque peu raté sa prestation, ça ne semble pas être beaucoup mieux pour Axel cette fois-ci. Sinon, dans le public, on a repéré la plus grande fan d’Helena. Enfin, les élèves ont eu le droit à un petit message d’une de leur personnalité préférée, ou presque.