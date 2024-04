Le Canap : on réinvente le français dans Koh Lanta

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe la semaine de Koh Lanta. Après 25 jours sur leur ile déserte, les aventuriers commencent un peu à divaguer et inventent des mots, voir même des expressions. Alors on connaissait "se faire avoir comme des bleus", ou "se faire tirer comme des lapins" mais pas celle-là…

