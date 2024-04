Le Canap : le gendarme totalement indétectable dans un teknival

Ce lundi soir, Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien ont une nouvelle fois passé la soirée devant les aventures des forces de l’ordre. Et comme d’habitude, la plupart des personnes interpellées n’avaient absolument rien fait. On a vu un homme qui n’avait pas sa pièce d’identité sur lui mais qui avait tout de même une solution de génie. On a ensuite suivi Gérard, un gendarme de Saint-Tropez qui a contrôlé un bateau pour excès de vitesse, puis un monsieur impatient d’avoir ses résultats suite à son test d’alcoolémie. Puis, immersion avec Hervé en mission infiltration incognito dans un teknival.

