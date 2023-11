Le Canap : Le Journal de 13 heures de TF1, vraiment pas comme les autres

Pour son Canap de ce jeudi, Etienne Carbonnier revient sur le Journal de 13 heures de TF1. Un journal télévisé comme il n’en existe pas d’autres, et à travers lequel on aperçoit des noms étonnants, et où les intervenants aiment bien raconter leurs vies. Le 13 heures tente de percer le mystère de certaines expressions, et de répondre à de nombreuses questions que l’on ne se posera certainement jamais. On a vu de l’acting particulièrement bien joué dans un reportage, et un magnifique jeu de mots d’un boulanger. Enfin, coup de cœur pour le reportage au contact d’une nouvelle brigade de police de Béziers, spécialisée dans un domaine bien particulier.