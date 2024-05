Le Canap : le Koh-Lanta de ceux qui n’ont rien compris à la survie

Aujourd'hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe l'émission "Mauvais joueur" présentée par le légendaire aventurier de Koh-Lanta Claude Dartois et diffusée sur Netflix. Un concept qui a mal commencé puisque les candidats ne s’attendaient clairement pas à devoir survivre sur un camp de fortune. Après deux jours, on a bien compris qu’ils n’étaient pas du tout préparés, surtout quand une assiette de lentilles a déclenché une guerre nucléaire dans le camp.

En savoir plus sur Etienne Carbonnier