Le Canap : le meilleur d’Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard dans des Chiffres et des Lettres

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier s’offre une séquence nostalgie en se repassant les plus beaux moments d’Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard à la tête de Des Chiffres et des lettres.