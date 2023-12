Le Canap : ​ces archives du concours Miss France qui vieillissent mal

Dans son Canap de ce lundi soir, Etienne Carbonnier s’intéresse aux cérémonies de "Miss France" au fil des époques. Et il s’est vite rendu compte que beaucoup de choses avaient changé. Les débriefs des années 1970 entre hommes étaient particulièrement sans filtre. Direction ensuite les années 1980 où un prénom semblait particulièrement à la mode. Une époque où "Miss France" était présenté par le célèbre Sacha Distel, qui avait donné un mauvais numéro de téléphone pour voter. Saut dans le temps ensuite, direction les années 1990, et précisément 1991 où les Miss avaient droit à leur propre chanson d’entrée, et les téléspectateurs à des lives iconiques. Pour la première fois, en 1993, la lauréate est originaire des Antilles. Puis au début des années 2000, le concours commence à être critiqué et en 2010 à Caen, des militantes féministes s’en prennent aux finalistes de l’édition. On a également eu souvent droit à des blagues parfois limites.