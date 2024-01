Le Canap : les chevaliers de la Table ronde en mode gangsta

Etienne Carbonnier En savoir plus sur

Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien ont regardé ce mercredi soir un nouveau numéro de « Secrets d’Histoire » sur France 3, la seule émission où tous les gens ont des particules. L'émission était consacrée aux chevaliers de la Table ronde à travers laquelle Stéphane Bern nous a montré un tas d’objets. Le présentateur toujours de très bonne humeur et toujours souriant même lorsqu’il aborde des sujets particulièrement tragiques. Niveau style, on se sentait presque dans une soirée de la Fashion Week. Place ensuite à un épisode sur Napoléon III qui pouvait faire penser à une toute autre personne.