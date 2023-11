Le Canap : les enfants mettent à mal les candidats du Meilleur Pâtissier

Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien ont scruté ce mercredi soir l’émission « Le meilleur pâtissier » sur M6. L’émission qui sent bon le sucre et le sud arrive bientôt au terme de cette nouvelle saison. Et cela se sent à la fatigue de certains candidats qui ont presque l’air déprimé. Pendant ce temps-là, Mercotte et Cyril Lignac ne font pas dans la dentelle face aux candidats. David, lui, n’avait pas l’air particulièrement inspiré lors d’une épreuve et a décidé de tenter le tout pour le tout sur le choix des ingrédients et de la cuisson. Les candidats ont ensuite essayé de relever le défi délicat consistant à réaliser des gâteaux imaginés par des enfants, puis des gâteaux de cow-boys. Chantal, elle a voulu mettre la barre très haute avec son gâteau.