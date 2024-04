Le Canap : les épreuves toujours plus WTF inventées par Denis Brogniart

Comme chaque mardi, Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien ont regardé Koh Lanta. Et après 20 jours d’aventure, les candidats sont passés en mode préhistorique dans leur communication. Mais Meïssa nous a tout de même appris une toute nouvelle expression. Et comme souvent, ceux qui vont trop loin dans les stratégies prennent un peu trop rapidement la porte. A bientôt Maxime. Niveau montages, on a embarqué dans un véritable roller coaster. Les jaunes ont eu le privilège d’aller chercher de la nourriture chez un habitant et s’attendaient à autre chose. Sinon, Denis Brogniart a une nouvelle fois inventé des épreuves loufoques.

