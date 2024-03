Le Canap : les gendarmes à deux doigts de s’ambiancer en soirée techno

Aujourd’hui dans son Canap Etienne Carbonnier a regardé les émissions qui suivent le quotidien des forces de l’ordre. Les gendarmes ont dû intervenir sur une petite soirée techno et il arrive que le dialogue soit un peu plus compliqué avec certaines personnes légèrement éméchées.

