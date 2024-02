Le Canap : les journées animées de la gendarmerie

Comme souvent, Etienne Carbonnier a suivi le quotidien pas toujours serein de la gendarmerie. Certains moments de la journée sont particulièrement bruyants pour les forces de l’ordre. On a vu Philippe légèrement hésitant lorsqu’il a arrêté un conducteur, un jeune homme qui a tenté de se faire surclasser pour sa nuit en garde à vue, Denis qui a semblé se régaler lors de ses contrôles routiers, et un individu qui a tenté un sacré coup de poker. On a a également découvert une toute nouvelle brigade à Villeneuve-Saint-Georges et assisté à des interventions quelque peu loufoques. Direction ensuite les Alpes, puis coup de chapeau à ce monsieur qui n’avait aucun souvenir de sa soirée.

