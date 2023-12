Le Canap : les larmes de Pablo Mira lors de « La chanson secrète »

Etienne Carbonnier revient ce mardi dans son Canap sur l’émission « La chanson secrète », diffusée il y a quelques jours sur TF1. Un programme présenté par l’inusable Nikos Aliagas et dans lequel un artiste installé confortablement dans un fauteuil admire ses copains interpréter une chanson préparée spécialement pour lui, avec souvent la larme à l’œil qui va bien. Et la production semble particulièrement déterminée puisqu’elle arrive à chaque fois à avoir tous les proches des invités afin de les faire craquer. Nikos, lui, semble toujours aussi doué pour caler une promo. Et si Laetitia Hallyday a lâché quelques larmes avant le début, notre chroniqueur Pablo Mira n’a lui non plus pas pu retenir son émotion.