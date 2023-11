Le Canap : les nouveaux visages de la Star Academy

Ce samedi, la Star Academy a signé son grand retour sur l’antenne de TF1 avec comme invité prestigieux, David Guetta. Le DJ le plus célèbre du monde s’est prêté à un medley de ses plus grands titres, accompagnés par les élèves. Les noms et visages des nouveaux académiciens qui tenteront d’aller au bout des trois mois de compétition, ont donc enfin été dévoilés au public. Et s’ils semblent tous avoir un vrai talent, la marge de progression des 13 nouveaux candidats dans certains domaines semble également présente. L’occasion pour eux, après avoir dit au revoir à leurs proches, de découvrir le célèbre château, mais également d’appréhender les caméras, ce qui semble être déjà le cas après seulement 48 heures.