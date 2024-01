Le Canap : Nikos casse le dancefloor de la Star Academy

Etienne Carbonnier En savoir plus sur

Comme chaque lundi, Etienne Carbonnier revient sur les deux derniers primes de la Star Academy. Et comme chaque semaine Nikos était particulièrement chaud, en particulier sur le dancefloor du plateau, même si le présentateur iconique du programme a semblé manquer quelque peu de sommeil après les fêtes. Samedi dernier, on a senti les élèves eux aussi particulièrement énergiques sur le plateau. Sinon, on a vu dans le public l'homme qui voulait absolument tout donner sur les tubes malgré la fatigue.