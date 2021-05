Le Canap : on a trouvé Mister Perfect dans Affaire conclue

Ce jeudi dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé Affaire conclue sur France 2. Cette semaine encore, Sophie Davant avait hyper bien bossé les fiches de ses invités (non), qui étaient tous venus dans l’espoir de faire fortune avec de vieilles assiettes. Mention spéciale à Olivier, le Mister Perfect de l’émission : on pourrait le prendre pour un mytho tellement il sait faire de trucs, et pourtant tout est vrai.