Le Canap : Retour à l’instinct primaire, tous à poil dans la nature

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé l’émission "Retour à l’instinct primaire". Le concept : deux inconnus doivent survivre trois semaines à poil en pleine nature. De quoi effectivement retrouver l’instinct primaire et envisager de manger une marre de boue ou dormir sur des bouts de scotch. On est bien loin du 5 étoiles.

