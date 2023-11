Le Canap : retour sur la 25ème cérémonie des NRJ Music Awards

Etienne Carbonnier revient dans son Canap du jour sur les NRJ Music Awards de vendredi dernier. Un week-end particulièrement chargé pour Nikos Aliagas, qui présentait le lendemain le deuxième prime de la Star Academy. Et pour cette 25ème édition des NRJ Music Awards, on a eu droit à un casting assez étonnant, et on n’a pas eu droit à certaines stars présentes au moins par la pensée. Les coachs de The Voice, eux, avaient tous répondu à l’appel, à l’image de Mika en costard boule à facettes, et ont quasiment tous été récompensés. Slimane, lui, a interprété son nouveau titre, mais coup de cœur pour la performance de Loreen.