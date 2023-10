Le Canap : retour sur l’importation d’Halloween en France

Etienne Carbonnier aborde dans son Canap du soir la tradition d’Halloween en France et la façon dont la fête de l’horreur s’est importée dans l’hexagone au milieu des années 1990. Pour cela, le chroniqueur s’est replongé dans différentes archives diffusées dans les journaux télévisés. Rapidement, ce sont les enfants qui sont pris par cette tendance, profitant de l’occasion pour récupérer un maximum de bonbons, et dévoilant leur déguisement le plus effrayant. Mais certaines personnes ne semblent pas être ravis de cette mode, qui entraîne une augmentation de consommation de citrouilles massive. Dans les années 2010, Halloween va connaître un second souffle, notamment en étant au cœur des thèmes des parcs d’attraction. Plus que cinq jours avant l’édition 2023.