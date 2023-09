Le Canap – « Time to love » : la personnalité avant le physique ?

TFX a récemment lancé sa nouvelle émission de dating, batpisée « Time to Love ». L’objectif est de rencontrer l’amour, en s’intéressant dans un premier temps, longuement, à la personnalité des candidats. Pour cela, les filles et les garçons vivent dans les maisons séparées, ce qui donne parfois des scènes quelque peu loufoques, et permet de découvrir des prétendants toujours plus haut en couleur.