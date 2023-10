Le Canap : « Time To Love », l’émission de dating dans le noir

Etienne Carbonnier axe son Canap du soir sur l’émission de dating à l’aveugle de TFX, « Time To Love ». Le programme de téléréalité où les candidats sont censés tomber amoureux d’une personnalité et non dans physique et dans lequel semblent réunis les véritables rois et reines de la drague. Alors que certains candidats semblent absolument vouloir se trouver des points communs, Amaury, lui, a trouvé une phrase d’accroche de choc auprès de toutes les filles de l’émission. Et s’ils ne peuvent se rencontrer durant le programme que dans le noir, la réelle rencontre a tout de même lieu à la fin, ce qui entraîne des réactions forcément étonnantes.