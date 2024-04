Le Canap : Top Chef mise toujours plus sur l’émotion

Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien ont regardé Top Chef ce mercredi soir. Une nouvelle saison dans laquelle on sent que la programmation a fait le tour des recettes, l’occasion de tenter des assiettes quelque peu techniques. On a retrouvé les célèbres phrases que l’on entend qu’au sein du programme et on a eu droit à la dégustation du chef Yohan Comte. Côté candidats, Pierre n’a pas l’air fan de légumes, Jorick a été impressionné par la chef Anne-Sophie Pic. Comme chaque année, les producteurs essayent de mettre un maximum d’émotions dans chaque épisode.

