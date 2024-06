Le Canap : Valérie Hayer, la mauvaise prédiction

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé les votes des candidats aux élections européennes : tout le monde n’a pas reconnu Manon Aubry, Valérie Hayer a eu droit à la plus mauvaise prédiction de l’histoire, Jordan Bardella vit pour les selfies et enfin Emmanuel Macron s’est offert un bras de fer avec un homme en pleine rue au Touquet.

