Le Canap : vu dans "CRS de l’autoroute", la meilleure excuse du monde pour un excès de vitesse

Ce lundi dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe la nouvelle émission de TMC, « CRS de l’autoroute ». On y suit le quotidien des CRS en charge de faire respecter la loi sur la route et on a quelques mentions spéciales à distribuer : à celui qui appelle quelqu’un sans permis pour venir récupérer sa voiture immobilisée par les forces de l’ordre, mais surtout à cet homme qui a invoqué la meilleure raison du monde pour justifier son excès de vitesse.