Le Canap : vu dans "Et si on se rencontrait", un énorme coup de pression

Ce mercredi dans son Canap, Étienne Carbonnier a découvert une nouvelle émission de dating sur M6 : « Et si on se rencontrait ». Le concept ? Des célibataires se rencontrent pour la première fois après avoir échangé sur internet. Et, comme dans la vraie vie, on est parfois déçu par la réalité.